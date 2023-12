Inter-Real Sociedad, probabili formazioni: Sanchez dal 1′, chance per Cuadrado

Le probabili formazioni della sfida di Champions League tra Inter e Real Sociedad, in programma questa sera alle 21:00.

Appuntamento alle ore 21:00, allo stadio Giuseppe Meazza, per la sfida tra Inter e Real Sociedad valida per l'ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Entrambe le formazioni hanno già conquistato il pass per gli ottavi di finale ma si giocano il primo posto nel Gruppo D e, di conseguenza, la prima fascia nei sorteggi degli ottavi di finale. All'andata al San Sebastián è finita 1-1, i nerazzurri dovranno quindi maturare un successo per piazzarsi davanti ai baschi.

COME ARRIVA L'INTER — Nonostante non sia una sfida da dentro o fuori i nerazzurri avranno l'obbligo di vincere per conquistare il primo posto del girone, in virtù del risultato dell'andata. Sono 4 i cambi che Inzaghi farà rispetto al match vinto contro l'Udinese: provato Carlos Augusto in difesa assieme a Darmian e Acerbi. A centrocampo Cuadrado, verso la prima da titolare in nerazzurro e Frattesi. Nell'ultimo allenamento provato Alexis Sanchez in coppia con Thuram. Out per infortunio De Vrij, Dumfries e Pavard

COME ARRIVA IL REAL SOCIEDAD — Il club spagnolo ha a disposizione due risultati su tre perché in caso di pareggio, avendo già pareggiato anche nella sfida d'andata, il criterio che deciderebbe il primo posto sarebbe quello della differenza reti che attualmente premia la Real Sociedad a +5 contro il +3 dell'Inter.

PROBABILI FORMAZIONI — INTER (3-5-2) probabile formazione: Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.

REAL SOCIEDAD (4-3-3) probabile formazione: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Marin, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Barrenetxea.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — Inter-Real Sociedad, gara valida per l'ultimo turno della fase a gironi di Champions League e in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5. Il match sarà inoltre disponibile in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity+ per gli utenti abbonati.