Manchester City-Manchester United, Guardiola: “Ci siamo ripresi, aspetto il meglio”

"Basta dal martedì alla domenica: è un sogno. Ci siamo ripresi bene. Il problema è che con le trasferte dal sabato al martedì ci sono meno tempi di recupero. I giocatori sono stati straordinari contro il Luton. Due giorni di riposo, riposo, non ci siamo visti poi due giorni per preparare la partita contro lo United. Mi aspetto sempre il meglio. Quando giocano bene, vincono le partite. Da un'azione possono creare qualcosa di speciale. Nei calci piazzati, nelle transizioni e nelle azioni aperte possono segnare gol. Nel 2024 hanno perso solo una partita. La coerenza c'è, soprattutto quest'anno. Prepareremo la partita tatticamente per ottenere i tre punti e continuare ad essere lì in alto".