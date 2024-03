Reggiana-Ascoli, Nesta: “Per salvarci dobbiamo fare di più e non prendere certi gol”

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Nesta, tecnico della Reggiana, in vista della sfida contro l'Ascoli

⚽️ 1 marzo 2024 (modifica il 1 marzo 2024 | 21:21)

Il tecnico della Reggiana Alessandro Nesta ha rilasciato dichiarazioni in vista della sfida contro l'Ascoli:

“Per quanto ho visto nelle ultime gare potevamo ottenere qualche punto in più. Nell’ultima gara abbiamo tirato poco ma concesso anche poco, è negli ultimi 20 metri che bisogna fare la differenza e alzare i giri. Per me a volte tiriamo meno di quello che è il nostro potenziale, poi nelle ultime partite abbiamo preso gol che si potevano evitare. Sarà una partita sporca, dobbiamo tenere botta al loro gioco e metterli in difficoltà sfruttando le nostre caratteristiche. È una partita importante e uno scontro diretto, mancano sempre meno partite e quindi dobbiamo trovare qualche vittoria in più perché ne abbiamo bisogno, ci serve un altro filotto come quello a cavallo di Natale. Noi siamo una squadra più tecnica e meno da battaglia, quindi bisogna capire come fare quando vengono a prenderci forte. Dobbiamo muovere palla velocemente e prendere scelte che possano dargli fastidio. In casa abbiamo avuto occasioni clamorose non sfruttate e questa è l’autocritica da fare, quando vediamo l’avversario in difficoltà dobbiamo approfittarne perché sta lì il salto di qualità. Per salvarci dobbiamo fare di più e non prendere certi gol, mettere dentro più battaglia e agonismo senza prenderci delle pause perché le paghiamo tutte.

SCELTE -“Per cambiare sistema di gioco dobbiamo portare più giocatori che fanno gol dentro l’area. Ho due attaccanti veri come Pettinari e Gondo, sono una coppia che può funzionare, e poi c’è Vido che deve rientrare e Girma che può venire sotto, ma per me rende di più in campo aperto. Recuperandoli tutti in casa possiamo arrivare a cambiare qualcosa, mentre in trasferta l’assetto può essere giusto. Okwonkwo? Si allena con noi da due settimane, ma è indietro. Ha caratteristiche importanti perché quando tira prende la porta, magari per 10 minuti potremmo riuscire a vederlo in campo. - conclude Nesta – Difesa a quattro? Per le caratteristiche che abbiamo lavoriamo meglio a cinque e se dobbiamo rompere quella linea di difesa devo mettere un’altra punta davanti. Quando le avrò tutte a disposizione e in condizione ci penserò”.

VAR -“L’ho rivisto, ma sinceramente sono più arrabbiato per il fallo di mano che non è stato preso in considerazione contro la Ternana dopo il tiro di Blanco. Dico che il VAR è un aiuto importante, interpretazioni diverse ci possono essere ma quel fallo di mano non si poteva proprio non vedere”.

