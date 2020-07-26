È tutto pronto per la 34esima edizione della Partita del Cuore, l’evento sportivo e benefico patrocinato da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Comune dell’Aquila. L’appuntamento è per…
Politica
Oggi, nella sede di Villa Niscemi, alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, degli assessori al Patrimonio Brigida Alaimo e dello Sport Alessandro Anello, del Presidente del Consiglio…
PALERMO: NUOVE REGOLE PER LA SOSTA IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II In occasione della partita del 31 gennaio 2025 al Renzo Barbera, il Comune di Palermo ha introdotto nuove misure temporanee per la…
Palermo, agguato dei tifosi al pullman, Lagalla: “Nessun gesto come questo può essere giustificabile”
Roberto Lagalla, il sindaco della città di Palermo, si é espresso sulla vicenda che ha come protagonista l’agguato al pullman rosanero di ieri notte. LE PAROLE DEL SINDACO Lagalla ha espresso tutto il…
TORRETTA: APPROVATO IL FINANZIAMENTO PER IL CAMPO SPORTIVO DEL PALERMO CFA Palermo - L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l’emendamento presentato dal deputato Adriano Varrica del Movimento 5…
"Rivolgo il mio sentito ringraziamento al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi per la visita di oggi a Palermo, a dimostrazione dell’attenzione che rivolge alla nostra città". Queste le…
Fabrizio Miccoli, l’ex capitano del Palermo, si è impegnato a fondare una scuola di calcio alla Kalsa, storico quartiere di Palermo, in collaborazione con la Fondazione Falcone. L’iniziativa è emersa…
"Ci apprestiamo a un ragionamento con la società che preveda una concessione di più lungo periodo", queste le parole di Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, in merito alla situazione stadio in una…
Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle di Palermo ha presentato un’interrogazione al Sindaco per fare chiarezza sullo stato di avanzamento del progetto “Città Esercito - Tenente Onorato”.
L'assessore Anello ha parlato alla Palermo Football Conference in merito alla situazione dello stadio Renzo Barbera: “Il capitolo dello stadio è delicato. Stiamo portando avanti una vera e propria…
Il Senatore della Repubblica Italiana Luigi Spagnolli ha fatto visita al Sindaco del Comune di Ronzone Marco Battisti. La località situata in Trentino Alto Adige è stata sede della prima parte di…
Il Palermo di Eugenio Corini ha svolto la prima parte del proprio ritiro estivo pre-campionato presso la località di Ronzone in Trentino Alto Adige. Il Sindaco Marco Battisti ha rilasciato…
La Senatrice della Repubblica Italiana Dolores Bevilacqua ha fatto visita al Sindaco del Comune di Ronzone Marco Battisti. La località situata in Trentino Alto Adige è stata sede della prima parte di…
Lagalla: "Concerti di Vasco Rossi dimostrano che Palermo può ospitare grandi eventi"
“Le due serate di Vasco Rossi allo stadio Renzo Barbera sono state una festa. I concerti di ieri e giovedì dimostrano che Palermo può ospitare grandi eventi", così il sindaco di Palermo Roberto…
Nelle ultime settimane ha fatto scalpore l'esclusione dello stadio "Renzo Barbera" dai dieci impianti selezionati dalla FIGC per ospitare gli Europei 2032. L'Italia si è ufficialmente candidata per…
"L’esclusione di Palermo dalla lista delle dieci città italiane candidate dalla FIGC per ospitare il prossimo Europeo 2032 è un fatto molto grave, un'occasione mancata per la città e il suo indotto…
Politica, il presidente della Salernitana Iervolino candidato con Berlusconi secondo dei rumors
Nella notte di ferragosto è arrivata a sorpresa la notizia di una candidatura per le prossime politiche che farà discutere: l'attuale presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, avrebbe deciso di…
Derby Sicilia, M5S: "Difficile immaginare Palermo e Catania in Serie C. Mondo del calcio penalizza squadre meridionali"
“Se guardiamo agli ultimi dieci anni, riscontriamo con rammarico che il mondo del calcio ha lasciato indietro il meridione che, a parte rare eccezioni, oggi è poco rappresentato nel calcio…
Matteo tifoso del Catania, Salvini tifoso del Palermo. Dopo Salvini versione poliziotto, Salvini pompiere con giacca di ordinanza, Salvini alpino e Salvini l’allegro milanista, ecco il Salvini tifoso…
Stadio Palermo, Orlando: "Oggi incontrerò Mirri, vorrei calciatori attaccati alla maglia. Il canone..."
Oggi l’incontro con Dario Mirri. "Domani (oggi, ndr) incontrerò il presidente Mirri e sono fiducioso di trovare una sintesi definitiva. Credo sia un normale atto di rispetto per la storia di 120 anni…
Stadio Palermo, Bertolino (Italia Viva): "Ci auguriamo che si possa offrire a tutta la città la possibilità di fruire appieno del Barbera"
Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il testo della convenzione che sarà proposta al club rosanero per la concessione dello stadio “Renzo Barbera”. La notizia è stata accolta con entusiasmo…
Stadio Palermo, Zacco (Sicilia Futura - Iv): "Sulla questione biglietti omaggio credo sia giusto fare chiarezza"
Dopo una lunga maratona, il Consiglio comunale di Palermo si è determinato e ha approvato la Delibera per la Convenzione - Concessione dello Stadio "Renzo Barbera" al Palermo Calcio. Diversi gli…