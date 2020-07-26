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Matteo tifoso del Catania, Salvini tifoso del Palermo

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Matteo tifoso del Catania, Salvini tifoso del Palermo. Dopo Salvini versione poliziotto, Salvini pompiere con giacca di ordinanza, Salvini alpino e Salvini l’allegro milanista, ecco il Salvini tifoso…