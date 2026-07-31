Scene di festa dopo l'approvazione a maggioranza della proposta votata in modo trasversale dai partiti per il Nuovo "Renzo Barbera".

Consiglio comunale Palermo nuovo stadio 2026-07-31

VIDEO, Nuovo stadio Palermo "approvato"! Abbracci e applausi in Consiglio Comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti