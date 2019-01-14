Pelagotti: "Italia? Vicario super, Donnarumma attento! La mia su Sarri e Spalletti" M. ⚽️️ Mediagol ⚽️️ 3 marzo 2023 - 08:15 3 marzo

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Nicolò Cilluffo Icona, figura simbolo e punto di riferimento. Alberto Pelagotti è tra i calciatori che hanno riportato il Palermo in Serie B dopo tre anni di…