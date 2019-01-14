[Format a cura di Anthony Massaro] La Serie C 2023-2024 si appresta ad essere un campionato infuocato! Il ritorno del Catania tra i professionisti, il desiderio di riscatto di Crotone, Foggia e…
Novara
Novara, Pelagotti: "Un piacere essere tornato in campo dopo un momento difficile"
Dopo il triennio trascorso a Palermo, Alberto Pelagotti ha trascorso un periodo complicato per motivi extra calcistici. Il Novara ha dato all'estremo difensore ex rosanero l'opportunità di tornare in…
Si è appena concluso il primo turno dei playoff di Lega Pro dei tre gironi: A, B e C. I match disputati a partire dalle ore 20.30 sono stati: Audace Cerignola-Juve Stabia, Picerno-Potenza,…
Pelagotti: "Pisa-Palermo big match. Rosa tosti ai playoff. Operazione? Non mollo mai"
Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Nicolò Cilluffo Simbolo della rinascita del Palermo FC targato Dario Mirri. Condottiero che ha firmato due promozioni in tre anni in rosanero. Dalla Serie D…
Pelagotti: "Italia? Vicario super, Donnarumma attento! La mia su Sarri e Spalletti"
Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Nicolò Cilluffo Icona, figura simbolo e punto di riferimento. Alberto Pelagotti è tra i calciatori che hanno riportato il Palermo in Serie B dopo tre anni di…
Pelagotti: "Pigliacelli moderno, top per la B. Se guardo il Palermo in tv..."
Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Nicolò Cilluffo La prestazione sciorinata da Mirko Pigliacelli contro la Ternana ha calamitato l'attenzione di colleghi e addetti ai lavori. Alberto…
Pelagotti: "Convinto Brunori a venire a Palermo. Soleri assurdo, Marconi-Valente..."
Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Nicolò Cilluffo Alberto Pelagotti è stato assoluto protagonista del triennio che ha sancito la rinascita del Palermo FC dopo il fallimento. La Serie D con…
Pelagotti-Mediagol: "Problemi con Baldini, dicevano che comandavo. Corini..."
Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Nicolò Cilluffo Simbolo della rinascita del Palermo FC targato Dario Mirri. Condottiero che ha firmato due promozioni in tre anni in rosanero. Dalla Serie D…
Novara, il ritorno in campo di Pelagotti: "Quasi più contento di quando ho esordito in A"
L'espulsione di Desjardins, portiere titolare del Novara, nell'ultima partita contro il Lecco ha accelerato i tempi per il ritorno in campo di Alberto Pelagotti. L'ex portiere del Palermo ha vissuto…
Achraf Lazaar riparte dal Novara. Dopo la deludente esperienza nella Portimonense, il marocchino ex Palermo torna in Italia e si accasa nel girone A di Serie C. Nella stagione 2019-20, l'ultima…
Achraf Lazaar è ufficialmente un nuovo calciatore del Novara: lo fa sapere la società azzurra tramite un comunicato diramato attraverso il proprio profilo ufficiale. Il calciatore, svincolato dopo la…
Lazaar: "Voglio tornare in Italia. Palermo? Tanti ricordi, ci ho lasciato il cuore"
Dopo le dichiarazioni del procuratore sportivo Giovanni Tateo, lo stesso Achraf Lazaar si è espresso ai microfoni di Sportitalia in merito al suo futuro. Di seguito, le sue dichiarazioni. “Voglio…
Ag. Lazaar: "Futuro? Novara ipotesi più plausibile. Palermo, timido approccio"
Il procuratore sportivo di Achraf Lazaar ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito al futuro del proprio assistito. Nel dettaglio, Giovanni Tateo si è così espresso ai microfoni di…
Gioia per l'ex Palermo, Mattia Felici autore del gol più veloce dell'annata in Serie C. Nella sfida tra Triestina e Novara, l'attaccante classe 2001 dopo soli 14 secondi è stato in grado di sbloccare…
Nella tredicesima giornata del campionato di Serie BKT a giocarsi la posta in pallio in quel del "Gigi Marulla" ci saranno il Cosenza del neo tecnico William Viali ed il Palermo di Eugenio Corini. Due…
Nuova avventura in panchina per Marco Marchionni, dopo l'esperienza al Foggia. L'ex calciatore di Juventus e Fiorentina riparte dal Novara in Serie D. Ai microfoni de La Casa di C, Marchionni è…
La scomparsa di Diego Armando Maradona ha rattristato l'intero mondo del calcio. Il numero dieci per eccellenza ha messo d'accordo intere generazioni di tifosi, stimato da tutti ha sempre regalato…
L'infortunio subito domenica contro la Lazio non ha avuto alcun riscontro negativo per Cristian Ronaldo. Lazio-Juventus, Caicedo risponde a CR7: i bianconeri mancano l’aggancio al Sassuolo…
Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 12 e 13 Ottobre 2020 ha adottato le deliberazioni…
Serie C 2020/21: Palermo, Catania e Bari ancora su Eleven Sports. Info, prezzi e sconti sugli abbonamenti
La Serie C sarà ancora su Eleven Sports. Anche per la stagione 2020/21 i diritti televisivi della Serie C sono stati assegnati alla piattaforma online che in Italia trasmetterà tutte le gare del…
Italia-Armenia, Mancini: "L'atmosfera che si respira a Palermo è sempre particolare. Amichevoli di marzo? Ecco chi vorrei sfidare"
L'Italia annienta l'Armenia con un secco e storico 9-1. Tra le mura dello stadio Renzo Barbera è andata in scena la sfida tra l'Italia e l'Armenia, che si sono affrontati in occasione delle…
Juventus, Nedved: "Sarri scelta forte, prendere de Ligt è stato faticoso. In Europa..."
La Juventus è pronta per la prossima stagione. Oggi verrà sorteggiato il calendario per la serie A 2019/20: i bianconeri avranno come obiettivo principale quello di mantenere la propria egemonia e…
Prima Pagina, Tuttosport: "Bellissime. Juve, blinda Kean! 100 milioni su Skriniar"
"Bellissime". Apre così l’edizione odierna di ‘Tuttosport’. "Calcio e Biathlon: una straordinaria festa della donna. Pedersen segna il gol che piega una grande Viola e può fruttare il secondo scudetto…
Prima Pagina, Corriere dello Sport: "Bello di notte. Higuain, ultima rivincita. Lautaro fa volare l'Inter..."
"Bello di notte". Apre così l’edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport'. "Milik gol e assist: un altro polacco sulle orme di Boniek. Il bomber segna dopo 15' e serve a Fabian Ruiz il pallone del…