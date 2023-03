Pelagotti: “Pigliacelli moderno, top per la B. Se guardo il Palermo in tv…”

La prestazione sciorinata da Mirko Pigliacelli contro la Ternana ha calamitato l'attenzione di colleghi e addetti ai lavori. Alberto Pelagotti, ex estremo difensore del Palermo oggi in forza al Novara in Serie C, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. In particolare, il classe 1989 si è soffermato proprio su Pigliacelli e sulla parata più difficile fatta contro la squadra di Lucarelli . Ma non solo; Pelagotti ha anche svelato un simpatico aneddoto che lo lega ancora ai colori rosanero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Mi viene da ridere perché tutte le volte che non ho visto le partite il Palermo ha perso. Sento quotidianamente Andrea Siracusa e Michele Marotta e mi obbligano a vedere la partita e a tifare in modo accanito (ride ndr). Pigliacelli e le parate contro la Ternana? L'intervento più difficile è stato sul colpo di testa di Mantovani nel primo tempo. All'inizio può ingannare perché non ha un grande fisico, è un pò più piccolino. Sembra anonimo, ma come tutti i portieri se gli dai fiducia dimostra il suo vero valore. É un grande portiere per la categoria, sta facendo benissimo. C'è poco da criticarlo. Quando fai due/tre partite è facile, in trentotto partite ci può anche stare commettere qualche errore. Credo che Mirko abbia compiuto un solo errore quest'anno sulla pressione di Odogwu del Sudtirol. In questo momento sta facendo molto bene, gli ho mandato i complimenti tramite Marotta. Quando lo vedi parare è un portiere moderno, bravissimo con i piedi e davvero forte tra i pali. Un portiere strutturato fisicamente in questo modo deve essere bravo in porta. Lui è un portiere più basso e ha qualità incredibili per avere quella statura".