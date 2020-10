Serie C: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 4^ giornata di campionato

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 12 e 13 Ottobre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 2.000.00 NOVARA perché persona non identificata ma riconducibile alla società indebitamente presente sulla panchina aggiuntiva, assumeva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara che lo allontanava dal campo.

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 23 OTTOBRE 2020 E AMMENDA € 500.00.

MAGONI OSCAR (FERALPISALÒ) per proteste e comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (IV uff., panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO 20 OTTOBRE 2020 E AMMENDA € 500.00.

DI SOMMA SALVATORE (PALERMO) perché usciva dall’area tecnica protestando platealmente verso il direttore di gara (panchina aggiuntiva). MEDICO

ESPULSO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA 1.000.00

STILLO GIUSEPPE (CATANZARO) per comportamento non regolamentare in campo e proteste nei confronti della terna arbitrale (r.IV uff.). 49/87 ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BUSCAROLI FABIO (RAVENNA) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale (r. IV uff., allenatore in seconda).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500.00

BENATELLI GIUSEPPE (ALBINOLEFFE) per comportamento non regolamentare in campo e per proteste nei confronti del direttore di gara (r.A.A., panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALDINI MATTIA (CARRARESE) per proteste verso il direttore di gara (allenatore in seconda).

MODICA GIACOMO (CAVESE) per comportamento non regolamentare in campo durante la gara.