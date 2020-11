Morte Maradona, l’omaggio del Gimnasia: il club del ‘Pibe de Oro’ presente a Casa Rosada

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha rattristato l’intero mondo del calcio.

Il numero dieci per eccellenza ha messo d’accordo intere generazioni di tifosi, stimato da tutti ha sempre regalato magie e fatto impazzire i supporters del proprio club. La sua dipartita è stata una notizia che ha traumatizzato tanti amanti del calcio in ogni parte del mondo. Intanto nella camera ardente del palazzo presidenziale de la ‘Casa Rosada’ è arrivato il Gimnasia La Plata, squadra argentina di cui il Pibe de Oro era tecnico in carica, per rendere omaggio alla grande leggenda.