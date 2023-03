Pelagotti: “Convinto Brunori a venire a Palermo. Soleri assurdo, Marconi-Valente…”

Alberto Pelagotti è stato assoluto protagonista del triennio che ha sancito la rinascita del Palermo FC dopo il fallimento. La Serie D con Rosario Pergolizzi e le due annate in C culminate con la festa promozione per il salto di categoria di Brunori e compagni. Simbolo, punto di riferimento e guida per i più giovani. Pelagotti, oggi in forza al Novara, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. Tra le tante tematiche affrontate, l'ex estremo difensore rosanero si è soffermato sulla vecchia guardia che sta continuando a far bene anche in Serie B. Dai gol di Matteo Brunori ed Edoardo Soleri, passando per le sgroppate di Valente fino al rinnovo contrattuale di Ivan Marconi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.