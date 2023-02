Novara, il ritorno in campo di Pelagotti: “Quasi più contento di quando ho esordito in A”

L'espulsione di Desjardins , portiere titolare del Novara , nell'ultima partita contro il Lecco ha accelerato i tempi per il ritorno in campo di Alberto Pelagotti . L'ex portiere del Palermo ha vissuto mesi complicati a causa della grave malattia che l'ha colpito. Lo scorso sabato al 64' di Lecco-Novara , ventisettesima giornata del Girone A di Serie C , Alberto ha rimesso piede in campo provando forti emozioni.

"Saltello, corro, infilo i guanti in fretta. Sono pronto. Peccato per il gol subito e la partita persa 3-1. A fine gara ho scritto a Stefano Sorrentino di aver provato una sensazione strana, stranissima. Quando correvo verso l’area di rigore pensavo al momento dell’operazione. Ero quasi più contento di quando ho esordito in Serie A. Avvertivo un dolore al costato, dopo i controlli ho scoperto di avere un neurofibroma. Pensavo di poter continuare a giocare, non è stato così. Stavo rischiando troppo, dovevano operarmi prima possibile per asportare il tumore. Ho lavorato tanto per questo momento, adesso sono davvero felice".