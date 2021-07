Palermo, riflettori su Eric Lanini: il talento scuola Juventus piace a Castagnini

Tra i profili che intrigano calcisticamente Renzo Castagnini in sede di calciomercato c'è anche quello di Eric Lanini: il classe 1994 scuola Juventus, oggi di proprietà del Parma, è un'opzione gradita al ds rosa per potenziare il reparto offensivo

di Leandro Ficarra

Le stimmante di un talento purissimo, cristallino ma a lungo intermittente, non ancora consacratosi del tutto.

Il profilo di Eric Lanini, eclettico jolly offensivo classe 1994, vanta una formazione calcistica di assoluto prestigio.

Diamante grezzo, levigato e lucidato con cura nel settore giovanile della Juventus, che ha condiviso il suo percorso di maturazione in bianconero, tra gli altri, con giocatori del calibro di Fabio Quagliarella e Leonardo Spinazzola. Tuttavia, nonostante un potenziale tecnico e fisico di assoluto rilievo, il ragazzo non è riuscito all'alba della sua parabola professionale a trovare la dimensione ideale ad esaltare pienamente le sue doti.

Fino al gennaio 2020 la Juventus ha mantenuto il controllo sul cartellino del calciatore, circa un decennio nel corso del quale Lanini ha collezionato numerose esperienze, con alterne fortune, tra Serie B e Lega Pro.

Prato, Virtus Entella, Virtus Lanciano, Como, Matera, Vicenza e Padova, tra le altre, percorso tortuoso inframezzato da una parentesi in Belgio con la maglia del Westerlo.

L'approdo all'Imolese, stagione 2018-20019, virtuoso spartiacque nella carriera del ragazzo.

Lanini si rende protagonista di un'annata prolifica e performante, siglando diciotto gol totali e contribuendo in maniera decisiva alla favola della compagine emiliana, capace di arrivare fino alla semifinale dei playoff promozione. Il ritorno alla Juventus Under 23 nell'estate successiva, condito da diciassette presenze e tre reti, costituisce il preludio del passaggio a titolo definitivo del classe 1994 al Parma che ne rileva interamente il cartellino.

Il club ducale gira l'attaccante in prestito al Novara e Lanini si prende la scena nel girone di ritorno, gonfiando per ben undici volte la rete avversaria. Un palmares importante con la cantera della Vecchia Signora, la conquista del Torneo di Viareggio nel 2012, competizione in cui si laureerà capocannoniere nell'edizione successiva, la vittoria di Coppa Italia e Supercoppa Primavera nel 2013.

La strada di Lanini ha incrociato fugacemente quella del Palermo nell'estate del 2014, quando il club rosanero acquisterà la metà del suo cartellino per poi rinunciarvi, nell'ambito dell'operazione che ha sancito l'approdo di Dybala alla Juventus, al culmine della sessione estiva seguente.

Giunto nel pieno della sua maturità calcistica, Eric Lanini costituisce attualmente un'opzione ambita ed appetibile per molti club di Lega Pro che puntano dichiaratamente al salto di categoria nella prossima stagione calcistica.

Il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, conosce in maniera particolarmente minuziosa background, peculiarità e cifra tecnica del talento piemontese. Il dirigente toscano lo ritiene potenzialmente un profilo ideale per ampliare gamma e qualità di soluzioni in seno al reparto offensivo della compagine guidata da Giacomo Filippi.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, vi sarebbe già stato un contatto interlocutorio ed esplorativo tra il dirigente rosanero e l'entourage del calciatore. Lanini ha un contratto in essere con il Parma con scadenza 2024 ed un ingaggio non propriamente in linea con i parametri del club siciliano. Tuttavia, l'ipotesi Palermo, nel caso in cui si creassero le condizioni per imbastire una trattativa tra le due società, sarebbe certamente gradita al ragazzo. Operazione che, plausibilmente, potrebbe prendere forma sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto in favore della società di Viale del Fante. Castagnini lavora intensamente in queste ore alla definizione di due colpi in entrata per potenziare il roster offensivo della formazione siciliana: Giuseppe Fella e Pietro Cianci sembrano davvero molto vicini a vestire la maglia rosanero.

La pista Lanini resta comunque viva anche se non facilmente percorribile per il dirigente rosanero: in virtù di tecnica individuale, intelligenza calcistica e duttilità tattica, l'ex Novara potrebbe ricoprire con egual padronanza tutti i ruoli sul fronte offensivo nel 3-4-2-1, modulo fin qui marchio di fabbrica del Palermo targato Filippi.