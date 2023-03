Pelagotti: “Italia? Vicario super, Donnarumma attento! La mia su Sarri e Spalletti”

Icona, figura simbolo e punto di riferimento. Alberto Pelagotti è tra i calciatori che hanno riportato il Palermo in Serie B dopo tre anni di ginepraio. L'ex portiere rosanero, oggi in forza al Novara in Serie C, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. Tra le tante tematiche affrontate, Pelagotti si è soffermato sul talento di Vicario , estremo difensore dell' Empoli , e sull'imminente confronto tra Luciano Spalletti e Maurizio Sarri in Napoli-Lazio . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

VICARIO- "Vicario e l'exploit all'Empoli? Guglielmo è un amico, spesso è venuto a trovarmi a casa mia. Quando si parla con lui di portieri di calcio è sempre un piacere. Per me è un portiere che potrebbe insidiare il posto di Donnarumma in Nazionale. Io sono stato a vedere un paio di partite dell'Empoli e ho avuto l'opportunità anche di entrare negli spogliatoi. Ho visto un portiere di un livello stratosferico, il portiere non si vede solo nelle parate. Dalla Serie A all'Eccellenza... tutti i portieri fanno parate. La differenza sta nel come il portiere sta in porta, nelle uscite e nei tempi di reazione. Lui è un passo avanti su tutti quelli visti fino ad ora, insieme a lui metto solo Maignan del Milan . In questo momento Vicario è davvero forte, se continua così potrà pure impensierire Donnarumma in Nazionale".

SARRI-SPALLETTI- "Napoli-Lazio in programma questa sera? Conosco bene entrambi gli allenatori. Sarri l'ho avuto tre anni, conosco bene anche Luciano. Nel momento in cui il Napoli di Sarri non ha vinto lo scudetto c'era una Juventus stratosferica e che aveva giocatori forti con l'obbligo di vincere. Il rammarico di Sarri è stato quello di trovare una Juve così bene organizzata da non concedere niente gli altri. Quell'anno lì Sarri ha fatto un sacco di punti, ma i bianconeri sono riusciti a farne qualcuno in più. Quest'anno ci sono meno squadre che possono impensierire il Napoli. La Juventus è stata penalizzata di quindici punti, mentre Milan e Inter non hanno rispettato le aspettative. Il Napoli sta facendo benissimo ma non dimentichiamoci che in panchina Spalletti sta facendo un lavoro devastante. Per come gestisce il gruppo Spalletti probabilmente è il numero uno nel mondo. Inoltre il Napoli è organizzato e mette voglia in campo. Qui a Novara il nostro mister ci ha mostrato un immagine di Sassuolo-Napoli in cui dopo un calcio d'angolo sbagliato dieci giocatori della formazione partenopea rincorrevano la palla come fossero assatanati per riconquistarla. Questo fa la differenza. Per questo il Napoli di Spalletti si merita di vincere lo scudetto, manca davvero poco".