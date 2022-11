Cosenza-Palermo, prima sfida tra Viali e Corini: l’incrocio alla guida del Novara…

A confronto per la prima volta in carriera Eugenio Corini e William Viali

⚽️

Nella tredicesima giornata del campionato di Serie BKT a giocarsi la posta in pallio in quel del "Gigi Marulla" ci saranno il Cosenza del neo tecnico William Viali ed il Palermo di Eugenio Corini. Due squadre che ambiscono al mantenimento della categoria, guidate da due allenatori mai affrontatisi in carriera il cui percorso si è indirettamente incrociato in passato. Per entrambi un esperienza sulla panchina del Novara dal gusto insipido, culminata da una separazione fisiologica figlia di prestazioni offerte in campo e risultati ottenuti.

IL CONFRONTO

Il 14 giugno 2017 l'allora tandem dirigenziale Domenico Teti e Paolo Morganti del Novara individuò nel profilo di Eugenio Corini l'identikit idoneo alla ripartenza del club piemontese dopo un undicesimo posto in Serie B firmato dalla gestione di un altro ex Palermo, Roberto Boscaglia. Un allenatore navigato ed esperto come il "Genio" per iniziare la scalata verso le zone alte del campionato cadetto. L'inizio dell'avventura del mister di Bagnolo Mella sulla panchina azzurra è fin troppo altalenante Nelle prime otto giornate, il Novara scende in campo schierandosi con un 4-3-3 e colleziona tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.

Il Novara di Corini - dopo il successo contro il Frosinone e nonostante il passaggio al 3-5-2, ottiene quattro successi, cinque pareggi ed altri otto ko.

Un rendimento al di sotto delle aspettative che non consente ai Gaudenziani di restare in linea gli auspici del club. A risultare fatale per il tecnico bresciano è la sconfitta di misura rimediata il 3 febbraio 2018 contro l'Ascoli. La dirigenza esonera Corini ed affida la guida tecnica a Domenico Di Carlo nel momento topico della stagione.

L'arrivo dell'ex Chievo Verona in panchina non sortisce l'effetto sperato. Il Novara chiuderà la regular season al ventesimo posto in classifica e la retrocessione in Lega Pro, frutto dei soli quarantaquattro punti complessivamente raccolti da Corini e Di Carlo.

Non semplice ripartire dopo una grande delusione. Il Novara sceglie di farlo provando ad affidarsi ad un tecnico giovane ed ambizioso come William Viali, uscente dalla miracolosa salvezza in quel di Cuneo in Serie C. All'ex allenatore del Pro Piacenza viene riposta massima fiducia - quanto meno inizialmente - sulla panchina azzurra e il ds Carlo Alberto Ludi allestisce una squadra con l'obiettivo di conquistare la tanto ambita promozione in Serie B.

Il campionato della squadra di Viali parte col piglio altalenante: un pareggio contro la Juventus U23 grazie al gol di Daniele Cacia. Successo nel match con il Piacenza e ko pesante a Carrara. Poi due vittorie, sette pareggi e due sconfitte che inficiano fortemente il percorso dei piemontesi sul piano delle ambizioni d'alta classifica. A risultare fatale per il tecnico di Vaprio d'Adda è il pareggio contro la Pistoiese alla 27a giornata di Serie C. Un pari arrivato dopo due sconfitte consecutive che farà da preludio ad una volta radicale in panchina nella seconda parte di stagione, con la dirigenza che sceglie Giuseppe Sannino per rivitalizzare prettamente dal punto di vista mentale e caratteriale ogni singolo calciatore in organico.

Nonostante il piazzamento al nono posto conseguito, in vista dei playoff il Novara virò nuovamente sul cambio in panchina, richiamando in sella William Viali per terminare l'annata iniziata dallo stesso. Scelta particolare e non premiante alla luce dell'eliminazione subita dai Gaudenziani da parte dell'Arezzo.