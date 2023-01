Lazaar: “Voglio tornare in Italia. Palermo? Tanti ricordi, ci ho lasciato il cuore”

Dopo le dichiarazioni del procuratore sportivo Giovanni Tateo , lo stesso Achraf Lazaar si è espresso ai microfoni di Sportitalia in merito al suo futuro. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Voglio ripartire, voglio tornare in Italia dopo diversi anni all'estero. Vediamo quale progetto sposare e soprattutto chi ha voglia di prendermi. Progetto? Sano, che ha tante ambizioni, con cui poter far bene e puntare in alto. Ora devo dimostrare di star bene. Ricordi di Palermo? Tanti, ci ho lasciato il cuore. La piazza sa benissimo quanto sono legato a Palermo”.