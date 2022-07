Novara, Marchionni: “Baldini per me un mentore. Suo addio a Palermo? Rispondo così”

Nuova avventura in panchina per Marco Marchionni, dopo l'esperienza al Foggia. L'ex calciatore di Juventus e Fiorentina riparte dal Novara in Serie D. Ai microfoni de La Casa di C, Marchionni è intervenuto a proposito di due figure che hanno rappresentato tanto per la sua carriera, ossia Cesare Prandelli e Silvio Baldini. In particolare, durante gli anni alla Carrarese, Marchionni ha avuto l'ormai ex tecnico del Palermo in panchina per una stagione, per poi diventarne vice in panchina per le annate 2018-19 e 2019-2020. Marchionni si sofferma anche sull'addio di Baldini al Palermo. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Novara: