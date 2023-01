Serie C, l’ex Palermo Felici sigla un gol lampo in Triestina-Novara: ecco il record

L'ex Palermo, Mattia Felici ha segnato un record in Serie C

Gioia per l'ex Palermo, Mattia Felici autore del gol più veloce dell'annata in Serie C. Nella sfida tra Triestina e Novara, l'attaccante classe 2001 dopo soli 14 secondi è stato in grado di sbloccare la pratica e portare avanti la formazione biancorossa. Il match valevole per la 22a giornata del campionato di Lega Pro girone A è stato vinto dal club padrone di casa, per 2-0. A raddoppiare è stato Adorante, al minuto 46'.