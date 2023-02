Novara, l’ex Palermo Lazaar: “Qui progetto ambizioso e soluzione perfetta per me”

Achraf Lazaar riparte dal Novara . Dopo la deludente esperienza nella Portimonense , il marocchino ex Palermo torna in Italia e si accasa nel girone A di Serie C .

Nella stagione 2019-20, l'ultima trascorsa nel campionato italiano, Lazaar aveva raccolto solamente 9 presenze e 1 gol con la maglia del Cosenza . In rosanero, il marocchino ha trascorso due stagioni e mezzo tra il gennaio del 2014 e l'agosto del 2016, collezionando la promozione in Serie A .

Intervenuto ai microfoni di TuttoC, l'esterno 31enne ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a scendere di categoria e approdare al Novara: "Ero disposto a scendere in Serie C per un grande progetto, in una società ambiziosa, con un mister a cui piace giocare a calcio, Novara era la soluzione perfetta per me"