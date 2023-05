Novara, Pelagotti: “Un piacere essere tornato in campo dopo un momento difficile”

Le parole di Alberto Pelagotti, ex portiere del Palermo, dopo l'esperienza al Novara in Serie C.

Dopo il triennio trascorso a Palermo, Alberto Pelagotti ha trascorso un periodo complicato per motivi extra calcistici. Il Novara ha dato all'estremo difensore ex rosanero l'opportunità di tornare in campo in Serie C. Tre presenze per Pelagotti e un piazzamento nella griglia playoff per la squadra guidata da Marco Marchionni nell'ultima parte di stagione. A margine dell'eliminazione contro la Virtus Verona, il portiere classe 1989 ha ringraziato la piazza tramite un post pubblicato sul proprio account Instagram. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.