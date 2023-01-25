Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative all'Hellas Verona del patron Maurizio Setti. Su Mediagol.it tutto ciò che riguarda i satanelli con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra del ds ex Palermo Sean Sogliano, che milita nel campionato di Serie A e disputa le proprie gare casalinghe allo stadio "Bentegodi"