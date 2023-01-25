Il tempo stringe. A mezzanotte si chiude la sessione estiva di calciomercato ed il Palermo targato CFG continua a lavorare per colmare le lacune ancora presenti in organico, provando a piazzare un…
Hellas Verona
Ora è ufficiale: Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell’Hellas Verona. L’ex tecnico dell’Empoli prende il posto di Marco Baroni e ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Di…
Quale futuro per Leo Stulac? Due annate tutt'altro che brillanti con la maglia del Palermo ed un contratto in scadenza tra un anno, a giugno 2025. L'esperto centrocampista sloveno potrebbe, dunque,…
Quale futuro per Paolo Zanetti? Salvo sorprese, il tecnico originario di Valdagno sarà il nuovo allenatore dell'Hellas Verona. Una scelta del direttore sportivo Sean Sogliano, che lo segue sin dai…
Possibile futuro in Belgio per Thomas Henry, centravanti ventinovenne dell'Hellas Verona, finito nel mirino di diversi club in questa sessione di mercato. Nonostante il rientro a fine 2023 dopo il…
Il Verona perde la sua seconda partita nelle ultime cinque ma esce a testa altissima dall'Artemio Franchi di Firenze dove Terracciano ha fatto miracoli. Al termine della sfida ha rilasciato…
La quinta sconfitta consecutiva dell'Hellas Verona contro il Genoa ha portato la posizione di Marco Baroni a un punto di non ritorno. Il tecnico gialloblù, che era stato preso in estate dopo la…
"Modifica all'accordo collettivo della Serie B: ora un allenatore esonerato prima del 20 dicembre potrà firmare nella stessa stagione con un altro club. Per Ballardini si apre la possibilità Hellas…
La Juventus affronta il Verona, nell'anticipo del sabato sera valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/24. La sfida si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino sabato 28…
Verona-Roma è il match valido per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La sfida tra la squadra allenata da Baroni e quella di Mourinho, si giocherà questa sera, sabato 26 agosto, con…
Nuovo nome sulla lista del neo ds del Lecco Domenico Fracchiola infatti come riporta Tuttomercatoweb, dopo aver messo nel mirino "tra gli altri"anche il profilo di Jérémie Broh mezzala attualmente di…
L'Hellas Verona si appresta a sciogliere le riserve per quanto concerne il ruolo di nuovo allenatore. Salutato Marco Zaffaroni, la prossima guida tecnica scaligera dovrebbe essere Marco Baroni, fresco…
Situazione panchine molto particolare in Serie A. Dall'Hellas Verona al Lecce, le guide tecniche non sembrano ancora essere consolidate. Marco Baroni ha da poco comunicato alla società pugliese di non…
L'ultima volta che era andato in scena uno spareggio era il 2005, quando si giocava in andata e ritorno, tra il Parma e il Bologna, con i ducali che ribaltarono al Tardini la sconfitta iniziale grazie…
Andrà in scena a partire dalle ore 20.45 al Bentegodi l'anticipo della trentunesima giornata del campionato di Serie A tra Hellas Verona e Bologna. (Qui la preview del match) FORMAZIONI UFFICIALI…
Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al seguito della sconfitta esterna contro l'Hellas Verona di Marco Zaffaroni. Di seguito, le parole dell'allenatore…
Parola ad Eusebio Di Francesco. L'ex allenatore di Sassuolo e Roma tra le altre, è intervenuto Coverciano per la Digital Cup 2023 nella quale si è anche espresso sul suo futuro. Il tecnico abruzzese è…
Serie A, 27ª giornata: derby Lazio-Roma, l'Inter affronta la Juventus. Il programma
È alle porte la ventisettesima giornata del massimo campionato italiano. Il turno si aprirà quest'oggi con Sassuolo-Spezia e Atalanta-Empoli. Nella partita in programma alle ore 18.30 la squadra di…
Vince 1-0 la Roma di José Mourinho all'Olimpico contro l'Hellas Verona guidato da Marco Zaffaroni, nel match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. A decidere la sfida il…
La 22esima giornata del campionato di Serie A, si conclude con gli ultimi due match. Alle 18:30 a scendere in campo saranno Verona e Salernitana, mentre alle 20:45 spazio a Sampdoria e Inter. Un…
Parola a Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del pareggio maturato contro l'Hellas Verona di Marco Zaffaroni. Tra le tante tematiche affrontate, l'ex…
Partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Primo tempo equilibrato con i padroni di casa vicini al gol con Doig e Depaoli, mentre la Lazio ha sfiorato il vantaggio con Immobile e Pedro…
Verona e Genoa lavorano nell'ultimo giorno di mercato allo scambio che potrebbe portare Kevin Lasagna in Serie B e Adrian Semper in Serie A con il club veneto. A riportare la notizia è…
Al centro di molteplici suggestioni di mercato della sessione invernale della campagna trasferimenti 2022-2023, il centrocampista belga Radja Nainggolan, ex Cagliari, Roma e Inter, tra le altre, si è…