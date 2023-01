Udinese-Verona 1-1: Becao fa autogol, Samardzić firma il pari tra Sottil e Zaffaroni

La gara della Dacia Arena ha chiuso la 20^ giornata del campionato di Serie A. Partita bella e combattuta tra squadre con obiettivi diversi. Parte bene il Verona che sblocca il risultato grazie a un tiro di Lazovic deviato da Becao nella propria porta. L'Udinese fatica ma poi accelera e al 21' trova il pari grazie a Samardzic. Per i friulani ci provano ancora Udogie e Bijol mentre nella ripresa il club scaligero ha due buone chance con Ngonge e Lasagna. Udinese 7^ a 29, Hellas a -5 dalla salvezza. Prosegue il percorso di crescita della formazione presa in mano da Zaffaroni a stagione in corso, che nelle ultime uscite sta conseguendo diversi risultati utili e consecutivi.