Sassuolo, l’ex Di Francesco: “Futuro? In una squadra che si gioca cose importanti”

Le parole dell'ex tecnico di Sassuolo e Roma, Eusebio Di Francesco sul suo futuro

⚽️

Parola ad Eusebio Di Francesco. L'ex allenatore di Sassuolo e Roma tra le altre, è intervenuto Coverciano per la Digital Cup 2023 nella quale si è anche espresso sul suo futuro. Il tecnico abruzzese è reduce da quattro esoneri consecutivi, l'ultimo in ordine di tempo quello rimediato nella scorsa stagione ad inizio stagione con l'Hellas Verona, con la quale ha raccolto zero punti nelle prime tre gare di campionato. Di seguito, le sue parole:

"Dobbiamo essere bravi nel calcio a utilizzare il digitale per capire varie cose, anche a livello sanitario, in modo da conoscere le problematiche dei vari calciatori in vista della preparazione atletica. Va usato nel modo giusto il digitale, non può certo fare la formazione".

Cosa ci dice del suo futuro? "Al momento non voglio fare il mister da nessuna parte, vorrei farlo in futuro in una squadra che si gioca davvero qualcosa di importante".