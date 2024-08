Calciomercato Palermo, nel mirino anche Tavsan dell’Hellas Verona: i dettagli

Il tempo stringe. A mezzanotte si chiude la sessione estiva di calciomercato ed il Palermo targato CFG continua a lavorare per colmare le lacune ancora presenti in organico, provando a piazzare un colpo a sorpresa. Dopo gli arrivi di Salvatore Sirigu e Rayyan Baniya, il club di viale del Fante ha scelto di affondare il colpo per Jeremy Le Douaron. Classe 1998, Le Douaron è principalmente un'ala sinistra, che può agire anche a destra o da punta centrale. La trattativa col Brest sembra in dirittura d'arrivo: il giocatore potrebbe approdare alla corte di Alessio Dionisi a titolo definito per una cifra che si aggirerebbe intorno ai quattro milioni di euro, con le visite mediche già in programma.