Palermo, quale futuro per Stulac? L’ex Empoli piace a Samp e Verona. Le ultime

Quale futuro per Leo Stulac ? Due annate tutt'altro che brillanti con la maglia del Palermo ed un contratto in scadenza tra un anno, a giugno 2025. L'esperto centrocampista sloveno potrebbe, dunque, lasciare Palermo ed il Palermo già nel corso della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", nel dettaglio, l' Hellas Verona sarebbe sulle tracce del numero 6 rosanero. Tuttavia, con l'arrivo di Alessio Dionisi , "che lo ha allenato con ottimi risultati a Empoli, lo sloveno potrebbe rimanere in Sicilia", prosegue la Rosea.

Inoltre, anche la Sampdoria sarebbe interessata a Leo Stulac. Il nuovo direttore sportivo blucerchiato sarà Pietro Accardi, che in Serie B"ha sempre puntato sul mix tra giovani ed esperti della categoria. Nelle due promozioni di Empoli ha creato gruppi compatti, rapporti forti e potrebbe affidarsi a qualche suo ex giocatore", scrive "Il Secolo XIX". Il regista classe 1994 "può salutare Palermo ma l’arrivo del loro ex tecnico Dionisi può mutare i programmi". Ma non solo; altri profili come quelli di Leonardo Mancuso e Liam Henderson, con cui Accardi ha lavorato ad Empoli, potrebbero finire nel mirino della Samp. Ed entrambi sembrano destinati a lasciare il capoluogo siciliano. Seguiranno aggiornamenti...