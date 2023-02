Roma-Verona 1-0: Solbakken si sblocca in Serie A. Tre punti d’oro per Mourinho

Vince 1-0 la Roma di José Mourinho all'Olimpico contro l' Hellas Verona guidato da Marco Zaffaroni, nel match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A . A decidere la sfida il primo gol italiano di Ola Selvaag Solbakken.

Chiamato a compiere scelte importanti, in virtù dell’assenza di Paulo Dybala, del terzo impegno settimanale e della tipologia di avversario, il mister giallorosso ha ancora una volta fatto centro. A quindici giornate dal termine il quinto posto resta a distanza di due punti ed il margine sul settimo posto, al momento di dodici punti, potrebbe addirittura aumentare in caso di mancata vittoria della Juventus nel prossimo scontro diretto, in programma domenica cinque marzo alle ore 20.45.