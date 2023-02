Hellas Verona-Lazio, Sarri: “Rammarico per il risultato. Punti persi? Prendiamo atto”

"C'è il rammarico del risultato e c'è rammarico forte del fatto che troppo spesso abbiamo i primi minuti nel secondo tempo non di grande livello. A parte i cinque minuti di follia dopo che abbiamo preso il gol, la partita è stata condotta bene. Partita difficile, partita sporca, uomo contro uomo. Non era semplice e tutto sommato siamo riusciti a giocare a calcio in una situazione difficile. Spiace per l'approccio nel secondo tempo e i cinque minuti di sbandamento dopo il pareggio".