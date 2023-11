Hellas Verona, Baroni verso l’esonero: opzione Ballardini, Nicola e De Rossi ipotesi

La quinta sconfitta consecutiva dell' Hellas Verona contro il Genoa ha portato la posizione di Marco Baroni a un punto di non ritorno. Il tecnico gialloblù, che era stato preso in estate dopo la salvezza di Zaffaroni , non è riuscito a dare una strada maestra della squadra, che è terzultima in classifica con soli 8 punti, di cui 6 fatti nelle prime due giornate.

I nomi dei possibili sostituti di Baroni sono già circolati nelle ultime settimane. Il più gettonato è quello di Davide Ballardini, che in passato ha lavorato con Marroccu, oggi dirigente del Verona. L'ex Cremonese, in base alla nuova norma vigente per gli allenatori esonerati in B prima del 20 dicembre, potrebbe firmare a stagione in corso con un nuovo club (di qualsiasi categoria). Un altro nome sulla lista è sicuramente quello di Davide Nicola, che ha già esperienza in Serie A e ha dimostrato di saper risollevare situazioni complicate. C'è anche l'ipotesi che porta a Daniele De Rossi, che ha iniziato la sua carriera da allenatore in cadetteria alla SPAL, finendo per essere esonerato dopo poche giornate.