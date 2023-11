Genoa-Verona 1-0: Dragusin fa volare Gilardino. Altra sconfitta per Baroni

Termina il secondo anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Alle ore 20:45 si è giocata Genoa-Verona. Liguri a tre punti di distanza dalla zona retrocessione; veneti terzultimi a quota otto punti. Prima frazione di gioco che si infiamma solamente negli ultimi minuti quando Ekuban scheggia il palo e sull'azione De Winter colpisce a botta sicura ma con un salvataggio miracoloso si salvano gli ospiti. Passa un minuto e Dragusin, al primo gol in massima serie, porta in vantaggio il grifone. Nella ripresa ci provano prima Puscas e poi Sabelli ma in entrambi in casi salva il risultato Montipò. Al 79' su corner svetta Djuric che schiaccia benissimo e trova il miracolo di Martinez. Ultimi minuti arrembamanti degli uomini di Baroni che però non portano al gol. Con questo successo Gilardino si allontana dalla zona retrocessione; veronesi sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere