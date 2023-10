Salernitana, Inzaghi: “Genoa? Ripartiamo da reazione con il Cagliari, voglio vincere”

Le parole del tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi alla vigilia della sfida esterna contro il Genoa.

I granata vanno a Genova con l'obiettivo di risollevarsi e sfatare il tabù trasferta, provando ad uscire così dalle zone rosse della classifica. In casa del Grifone, i campani, scenderanno in campo a caccia della prima vittoria stagionale. Una sfida presentata dal tecnico, Filippo Inzaghi, intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match presso il centro sportivo Mary Rosy.

"Noi dobbiamo ripartire dalla reazione che abbiamo avuto, nelle ultime settimane non si era visto quel cuore. Il secondo gol del Cagliari avrebbe ammazzato la migliore delle squadre, noi invece abbiamo pareggiato e c'è stata una occasione clamorosa per vincerla a 30 secondi dalla fine. Ho visto il gruppo allenarsi bene giorno dopo giorno, credo che pensare positivo potrebbe essere determinante. Il pubblico è fantastico, lo stadio è straordinario, il presidente si è detto pronto ad investire. Basta pessimismo. Sono sicuro che faremo una grande partita e proveremo a vincerla, voglio lo stesso atteggiamento in ogni campo".

Sui singoli: "Se una squadra si vuole salvare deve correre più delle altre. Dobbiamo recuperare gamba, per questo abbiamo aumentato i carichi di lavoro. Col Cagliari siamo partiti bene e poi dopo mezz'ora ci siamo spenti. C'è un discorso mentale, ma anche fisico. Domani mattina faremo un altro allenamento e deciderò i dieci calciatori di movimento, sapendo che i cinque cambi possono essere determinante. Sceglierò il vestito migliore per affrontare il Genoa. Che sia a 3, a 4 o a 5 poco importa, la Salernitana mi permette di lavorare su tante valide soluzioni. Non abbiamo una punta che abbia nelle gambe la possibilità di fare i 90 minuti. Stewart ha fatto una preparazione diversa e ha bisogno di inserirsi, Ikwuemesi è reduce da quattro settimane di stop. Ho scelte ristrette e contiamo di giocare con questo atteggiamento non appena la condizione salirà".

Sul gruppo: "Ho trovato una squadra ben allenata, rispetto la filosofia di tutti i colleghi. A me piace che la squadra corra tanto e per questo ho optato per le due seconde. Quando fisicamente stavo bene facevo sempre la differenza, vale anche per i miei ragazzi. A breve affronteremo con squadre superiori e il gap tecnico sarà sopperito solo se correremo il doppio. Per fortuna avremo quattro gare prima della sosta e questo mi permetterà di alternare i vari calciatori. In allenamento non sempre provi e vedi tutto, il campo dà invece verdetti chiari e sarò molto attento".

Su Gilardino: "Alberto è un amico speciale, con cui ho un ottimo rapporto. L'anno scorso è stato molto bravo. La squadra era fortissima, ma chi subentra eredita un qualcosa che non stava funzionando. Se la sta giocando alla grande, si affronteranno due ottime squadre. Il Genoa ha preso calciatori esperti per la categoria e verrà fuori una bella partita. Noi abbiamo le nostre potenzialità e proveremo a sfruttarle".

Sui possibili problemi della squadra: "Premetto che la condizione fisica non deve essere un alibi. Io alibi non ne dò a nessuno: lavoriamo bene e voglio che domani tifosi e società vedano quanto di buono facciamo in settimana. Quanto alla sua domanda, alcuni calciatori sono stati paurosi contro il Cagliari e questo sentimento va messo da parte. Ma se non hai testa non riprendi due volte la gara rischiando di vincerla. Quel finale di gara spero ci abbia dato la scossa, avessimo fatto il 3-2 potevano cambiare tante cose. Noi siamo forti nei doppi ruoli, la componente mentale aiuta tanto. Pretendo passi in avanti rispetto alla gara di domenica".

