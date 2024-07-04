La Salernitana deve ancora affrontare i playout dopo il caos Brescia che ha colpito la Serie B nelle ultime settimane. In caso di permanenza in cadetteria,secondo quanto riportato da tuttomercatoweb,…
Salernitana
Nella “bolgia” dell’Arechi il Palermo torna alla vittoria battendo la Salernitana per 2-1, al termine di una sfida dai due volti: primo tempo brillante, ripresa sofferta. Decidono i gol di Brunori e…
L’analisi della partita nel tempo di un caffè.
Il campionato della formazione rosanero riparte con una trasferta in terra campana: destinazione Salerno, dove il Palermo affronterà la squadra di casa. Ecco una breve storia dell’impianto sportivo…
Palermo: Saric ai saluti, trovato l'accordo per la cessione
Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, Dario Saric avrebbe trovato un accordo con il Bodrumspor, segnando così il suo ritorno nel calcio turco dopo l’esperienza con l'Antalyaspor. La…
Dopo un inizio non soddisfacente da parte della Salernitana, che si trova in zona play-out a soli 13 punti, a pagarne le conseguenze è l'allenatore. Dopo qualche ora di riflessione la notizia che…
E' tutto pronto per Palermo-Salernitana. Alle ore 15:00, allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra di Giovanni Martusciello nella gara valevole per l'ottava…
Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Salernitana, valevole per la 8ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025, in programma alle ore 15.00. PALERMO: 1 Desplanches, 3 Lund, 4 Baniya, 6…
Palermo-Salernitana: sfida attesa da 5 anni: curiosità, statistiche e precedenti
Oggi alle ore 15:00 andrà in scena la sfida tra Palermo e Salernitana, gara valevole per l'ottava giornata di Serie B. Scopri tutti i precedenti che hanno segnato negli anni questa forte rivalità.
La sfida tra Palermo e Salernitana, in programma domenica alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera, suscita grande interesse, soprattutto tra i tifosi granata. Al termine della vendita dei biglietti,…
Alla vigilia della sfida contro la Salernitana sono state tante le novità in casa rosanero: dall'infermeria passando alle parole di Dionisi pre match, è stato un pre-match movimentato per il Palermo.
Al termine della seduta di rifinitura svolta questa mattina dalla Salernitana presso il centro sportivo Mary Rosy, il mister Giovanni Martusciello ha diramato la lista dei convocati per la gara contro…
"La squadra deve godersi la possibilità di giocare in uno stadio bello contro una squadra importante che lotterà per le prime posizioni. Voglio vedere lo spirito giusto in una sfida difficile. In…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia del primo successo in casa contro la Salernitana. Domenica 6 ottobre, alle ore 15:00, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", i rosanero…
È ripresa ieri pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy la preparazione della Salernitana in vista della sfida in programma domenica 6 ottobre, alle ore 15:00, allo stadio "Renzo Barbera" contro il…
Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, è intervenuto ai microfoni de "Il Mattino" analizzando vari temi riguardanti la squadra granata. Fra questi, ha espresso anche alcune parole…
Serie B, designazioni 8ª giornata: Dionisi arbitrerà Dionisi…
Sarà Federico Dionisi di L'Aquila l'arbitro di Palermo-Salernitana. Il fischietto aquilano sarà coadiuvato dagli assistenti Domenico Rocca di Vibo Valentia e Andrea Niedda di Ozieri. Il quarto uomo…
Domenica 6 ottobre andrà in scena la sfida tra Palermo e Salernitana, un match molto interessante tra due compagini di alto livello per la cadetteria, ma che vedrà delle assenze pesanti soprattutto…
Esodo Granata al Barbera: il dato sorprendente sui biglietti venduti per la sfida Palermo-Salernitana
Un intenso colpo d’occhio è previsto nella sfida fra Palermo e Salernitana, in programma allo stadio Barbera. La storica casa dei rosanero si prepara a ospitare non solo i suoi fedeli sostenitori, ma…
Palermo-Salernitana, biglietti in vendita: info, prezzi e dettagli
E' iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Salernitana, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie BKT e in programma domenica 6 ottobre alle ore 15.00. Sarà…
Parola a Luigi Sepe. Il portiere della Salernitana, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai calci di rigore con lo Spezia, nel match valido per i 32esimi di finale di Coppa Italia, ha…
Match spettacolare e ricco di ribaltamenti, di fronte e di punteggio, quello disputatosi ieri sera all'Arechi tra Salernitana e Spezia, valido per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa. Alla…
La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Paolo Ghiglione è un nuovo giocatore della Salernitana. L'esterno classe 1997 è approdato alla corte di Giovanni Martusciello contestualmente alla…
"Dispiace per le incomprensioni. Avrò sbagliato nelle scelte. La colpa della retrocessione è sempre del presidente ma non ho mai mentito, né offeso nessuno o lesinato esborsi di tasca mia. Ho…
Conferenza stampa di presentazione della stagione 2004/2005 per la Salernitana. Presenti l'amministratore delegato Maurizio Milan e il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, presentato “Vi invito…