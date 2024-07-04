Calciomercato Salernitana, ufficiale l'arrivo dalla Cremonese di Paolo Ghiglione 6 agosto 2024 - 15:18 6 agosto

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Paolo Ghiglione è un nuovo giocatore della Salernitana. L'esterno classe 1997 è approdato alla corte di Giovanni Martusciello contestualmente alla…