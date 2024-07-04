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Caffè Mediagol, Salernitana - Palermo 1-2

Nella “bolgia” dell’Arechi il Palermo torna alla vittoria battendo la Salernitana per 2-1, al termine di una sfida dai due volti: primo tempo brillante, ripresa sofferta. Decidono i gol di Brunori e…

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Palermo: Saric ai saluti, trovato l'accordo per la cessione

⚽. Mediagol

Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, Dario Saric avrebbe trovato un accordo con il Bodrumspor, segnando così il suo ritorno nel calcio turco dopo l’esperienza con l'Antalyaspor. La…