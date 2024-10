Salernitana, verso il Palermo: Braaf in gruppo, differenziato per due. Le ultime

È ripresa ieri pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy la preparazione della Salernitana in vista della sfida in programma domenica 6 ottobre, alle ore 15:00, allo stadio "Renzo Barbera" contro il Palermo. Mister Martusciello - informa il club granata - ha fatto svolgere ai suoi un lavoro tecnico-tattico. Jaydeen Braaf è rientrato regolarmente in gruppo. Nicola Dalmonte invece ha continuato il suo percorso differenziato al pari di Franco Tongya. Fisioterapia per Jeff Reine-Adélaïde. I granata torneranno ad allenarsi oggi alle 15:30 sempre presso il centro sportivo Mary Rosy.