Salernitana, l’AD elogia De Sanctis: “Palermo ideale per lui”

“Faremo un bilancio a cavallo d’anno”, ha dichiarato Milan, sottolineando come un paio di punti in più avrebbero giovato al morale. “Dobbiamo ridare energia, positività ed entusiasmo”, ha aggiunto, lodando il coraggio del mister per aver accettato una sfida così complessa.

Parlando di Morgan De Sanctis, attuale direttore sportivo del Palermo ed ex ds della Salernitana, Milan ha espresso grande stima nei suoi confronti, definendolo “una delle persone migliori che abbia conosciuto”. Il dirigente ha inoltre ricordato un episodio significativo: “In un momento di difficoltà ha offerto le sue dimissioni, un gesto non scontato”. Sebbene alcune decisioni sportive non abbiano dato i risultati sperati, Milan ha sottolineato che De Sanctis ritroverà una realtà più adatta alla sua visione a Palermo. “Sportivamente, alcune scelte non sono andate nel verso giusto, ma lo ritroveremo domenica in una realtà più strutturata e congeniale alla sua visione. Il suo punto di forza è il network" ha concluso.