Esodo Granata al Barbera: il dato sorprendente sui biglietti venduti per la sfida Palermo-Salernitana

Un esodo granata è atteso al Barbera per la sfida tra Palermo e Salernitana, con una nutrita rappresentanza di tifosi granata pronta a sostenere la squadra in trasferta.

La storica casa dei rosanero si prepara a ospitare non solo i suoi fedeli sostenitori, ma anche una nutrita rappresentanza di tifosi granata, pronti a sostenere la propria squadra in trasferta. L’entusiasmo è palpabile, e le prevendite confermano l’ottimo stato di salute della tifoseria salernitana.

La Salernitana, attualmente in cerca di punti cruciali per la propria classifica, si prepara a affrontare una partita che non solo rappresenta un importante banco di prova sul campo, ma anche un momento di orgoglio per i tifosi. L’atmosfera al Barbera si preannuncia calda e coinvolgente, con i supporter granata pronti a far sentire la propria voce, creando un clima di festa e competizione.