Salernitana, in vista del Palermo out un titolare: le ultime

IL COMUNICATO - Attraverso un comunicato nel sito ufficiale dei campani, sono state rivelate le condizioni dei calciatori in infermeria in vista della sfida contro i rosanero: "Seduta mattutina quest’oggi per la Salernitana presso il centro sportivo Mary Rosy in vista della sfida del Barbera contro il Palermo in programma domenica 6 ottobre alle ore 15.00. Gli uomini di mister Martusciello hanno svolto un lavoro di forza in palestra seguito da un lavoro tattico sul campo. L’allenamento si è concluso con partitine finali. Hanno lavorato precauzionalmente a parte Nicola Dalmonte e Jayden Braaf. Seduta differenziata per Franco Tongya. Fisioterapia per Jeff Reine-Adélaïde. Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle ore 15:30 al centro sportivo Mary Rosy".