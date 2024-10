Out due difensori, un rinnovo in vista e non solo: tutte le novità in casa rosanero

Alla vigilia della sfida contro la Salernitana sono state tante le novità in casa rosanero: dall'infermeria passando alle parole di Dionisi pre match, è stato un pre-match movimentato per il Palermo .

L'allenatore dei rosanero, Alessio Dionisi , si è espresso in conferenza stampa nelle scorse ore approfondendo tanti temi: la possibile quarta panchina di fila per Matteo Brunori , la qualità della Salernitana e il dualismo Insigne - Le Douaron su tutti.

DIONISI NE CONVOCA 24

In vista del match contro la Salernitana Dionisi ne convoca 24: oltre gli infortuni di lunga data di Blin, Gomis e Di Bartolo, non sarà disponibile Lucioni, a causa di una riacutizzazione della sintomatologia algica all’anca. Indisponibile anche Pierozzi; il terzino, che aveva già saltato la trasferta di Bolzano per un affaticamento muscolare, non sarà della partita per una lesione all’adduttore lungo destro. Quest'ultimo ha già iniziato il percorso riabilitativo.