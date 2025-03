Caffè Mediagol, Salernitana – Palermo 1-2

Nella “bolgia” dell’Arechi il Palermo torna alla vittoria battendo la Salernitana per 2-1 , al termine di una sfida dai due volti: primo tempo brillante, ripresa sofferta. Decidono i gol di Brunori e Pohjanpalo . I granata accorciano nel finale ma non riescono a completare la rimonta. Tre punti pesantissimi, il caffè di questo lunedì è rosa.

Il “pellegrinaggio” a Santa Rosalia, con l’intento di emulare Baldini, gli porta fortuna. Ma se analizziamo la prestazione nel complesso, Dionisi resta ancora sotto esame: un primo tempo ben preparato, seguito da una ripresa in cui la squadra rinuncia del tutto a proporre gioco. C’è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto per ricostruire il rapporto con la tifoseria, che chiede continuità, coraggio e identità.

Erano 343 i cuori rosanero presenti nel settore ospiti dell’Arechi. Un numero che, per passione e calore, è sembrato ben più grande. Per loro, una splendida domenica di inizio primavera da ricordare.

Una partita che vale tantissimo, per il prestigio, per la classifica, ma soprattutto per misurare la reale forza e le ambizioni del Palermo in questo bollente finale di campionato.