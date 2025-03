In trasferta con Mediagol: Salernitana-Palermo (stadio Arechi), guida breve per i tifosi

La guida pratica di Mediagol per la trasferta perfetta. Ecco l’approfondimento della settimana.

Il campionato della formazione rosanero riparte con una trasferta in terra campana: destinazione Salerno , dove il Palermo affronterà la squadra di casa.

Lo Stadio Arechi è stato costruito tra il 1984 e il 1990 , su progetto degli architetti salernitani Vincenzo Della Monica e Giovanni Spezzaferro , i quali si sono ispirati alla struttura degli impianti inglesi. La costruzione si rese necessaria per sostituire il vecchio Stadio Donato Vestuti , ormai inadeguato per le esigenze della Salernitana.

L’Arechi è stato inaugurato nel settembre 1990 con una partita tra Salernitana e Padova , terminata 0-0. Un evento che segnò il ritorno dei granata in Serie B dopo 23 anni .

Nel corso degli anni, l’Arechi ha subito numerose ristrutturazioni – nel 1998, 2014 e 2019 – per adeguarsi agli standard moderni e poter ospitare eventi importanti, come la finale del torneo maschile della XXX Universiade. Oltre al calcio, ha fatto da cornice a concerti di artisti famosi, come Ligabue, e a partite della Nazionale italiana.