Salernitana, Iervolino annuncia: “Obiettivo Serie A in tre anni”

"Dispiace per le incomprensioni. Avrò sbagliato nelle scelte. La colpa della retrocessione è sempre del presidente ma non ho mai mentito , né offeso nessuno o lesinato esborsi di tasca mia. Ho investito 100 milioni".

Così il presidente Iervolino , connesso in videocall da Roma per impegni legati all'attività editoriale, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione granata.

"Non capisco il motivo di un sit-in contro la società. È lecito contestare ma il mio appello è a ritrovare serenità verso la stessa direzione. Potrebbe diventare manifestazione di aggregazione e riavvicinamento. Di certo non ripartiamo con un ridimensionamento, al più una rimodulazione. In dote c'è una rosa forte: se andranno via giocatori, ne prenderemo altri importanti per la categoria. C'è l'ambizione di risalire in A entro 3 anni".