Calciomercato Salernitana, ufficiale l’arrivo dalla Cremonese di Paolo Ghiglione

Intanto, nella giornata di domani, alle ore 18:30 presso il C.S. "Mary Rosy", riprenderà la preparazione della Salernitana in vista della sfida di Coppa Italia contro lo Spezia. La gara è in programma lunedì 12 agosto alle ore 20:45. Per l'occasione, Ghiglione non sarà a disposizione del tecnico. Il giocatore, infatti, nei giorni scorsi è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura all'avambraccio destro.