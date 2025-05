Salernitana, idea Polito come ds per la prossima stagione: l’indiscrezione

I campani starebbero pensando al ds del Catanzaro in vista del prossimo anno, in caso di permanenza in Serie B

La Salernitana deve ancora affrontare i playout dopo il caos Brescia che ha colpito la Serie B nelle ultime settimane. In caso di permanenza in cadetteria,secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, i campani starebbero pensando a Polito come ds, autore di una buonissima stagione con il Catanzaro, che ha chiuso al sesto posto. Un'idea, al momento, che potrebbe concretizzarsi dopo la fine dei playout, ma attenzione alla concorrenza: tanti club di Serie B, infatti, hanno messo gli occhi sul dirigente ex Bari.