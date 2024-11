Salernitana, ufficiale l’esonero di Martusciello: il comunicato

IL SOSTITUTO

Secondo quanto riportato da "Alfredo Pedullà", la scelta dei granata per il nuovo tecnico va verso un ritorno: quello di Colantuono, che ha già allenato la Salernitana in ben tre occasioni differenti: nel 2017, in cui si dimetterà dopo un anno e un dodicesimo posto in B conquistato, nel 2021 dove dovrà gestire una Salernitana tornata in A, ma verrà sollevato dall'incarico solo qualche mese dopo. L'ultima esperienza riguarda lo scorso anno in cui il tecnico ex Atalanta concluderà la stagione all'ultimo posto.