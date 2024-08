Spezia, super Soleri non basta a D’Angelo: Salernitana ok ai rigori in Coppa Italia

Match spettacolare e ricco di ribaltamenti, di fronte e di punteggio, quello disputatosi ieri sera all'Arechi tra Salernitana e Spezia, valido per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa. Alla fine, dopo novanta e passa minuti avvincenti ed all'insegna del sostanziale equilibrio, è stata la formazione guidata da Martusciello a prevalere ai calci di rigore, conquistando così l'accesso al turno successivo della manifestazione in cui affronterà l'Udinese. Campani bravi a rimontare un doppio svantaggio, poiché a metà ripresa lo Spezia era avanti per tre gol ad uno. Dopo l'uno-due firmato Candelari-Soleri in chiusura di prima frazione, splendido il raddoppio dell'ex attaccante del Palermo, protezione della sfera spalle alla porta al limite dell'area e destro di collo interno all'incrocio dei pali, la gara sembrava decisamente indirizzata in favore della compagine di D'Angelo. Poi l'ingresso di Kallon ha fornito brio e qualità alla manovra offensiva granata, e proprio il nuovo entrato ha accorciato le distanze con un magnifico sinistro a giro. Soleri ha subito calato il tris di giustezza, tocco sottomisura sull'assist dell'altro ex Palermo, Aurelio, e le speranze campane sembravano ridotte al lumicino. Ci ha pensato una doppietta del fischiatissimo Dia, promesso sposo della Lazio, a riequilibrare il punteggio, calcio di rigore realizzato al minuto sessantotto e stoccata di destro in pieno recupero. Nella lotteria dal dischetto, fatale agli aquilotti l'errore dell'ungherese Nagy, con Sepe che ha intuito e neutralizzato il destro forte ma non abbastanza angolato del centrocampista di D'Angelo.