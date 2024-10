Palermo-Salernitana: boom di biglietti venduti nel settore ospite

La sfida tra Palermo e Salernitana , in programma domenica alle ore 15 : 00 allo stadio Renzo Barbera, suscita grande interesse, soprattutto tra i tifosi granata. Al termine della vendita dei biglietti, sono stati registrati oltre 1000 tagliandi venduti per il settore ospiti, un dato che riflette l’entusiasmo e il sostegno della tifoseria salernitana.

Questa partita è significativa non solo per la rivalità storica tra le due squadre. La Salernitana, reduce da prestazioni altalenanti, cerca punti preziosi per risalire in classifica. D'altra parte, il Palermo punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della serie.