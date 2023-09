Cremonese, da Ballardini a Stroppa: trend, dati e quesiti su esonero dell’ex Palermo

Si può disquisire sul modulo da adottare, sulla necessità di ritrovare concretezza, di coniare meglio l'assetto che coniughi equilibrio e indole propositiva. Non sulla bontà dell’operato di Ballardini relativamente alle risorse tecniche a disposizione, che sono ampie, ma estremamente numerose e non semplici da gestire ed assemblare sul manto erboso.

L'ex Genoa e Bologna tra le altre, si è sempre contraddistinto per l’anomala rapidità, in qualità di tecnico subentrante, con cui ha sempre saputo dare un’impronta nitida e tangibile alle squadre da lui guidate in termini di identità tattica, impianto di gioco, mentalità. Il mister romagnolo, classe 1964 ha spesso mostrato personalità e schiena dritta nell'interpretazione del ruolo, anche quando gli è stato concesso di iniziare la stagione dal primo minuto. Anche se i numeri dicono che sono quasi vent’anni che Ballardini non inizia e finisce un intero campionato alla guida di un club. La conquista della semifinale di Coppa Italia, dopo aver collezionato due scalpi eccellenti come Roma e Napoli, sbancando l'Olimpico e il Maradona, così come l'entusiasmante rincorsa salvezza dopo aver ereditato una situazione in classifica disastrosa, resteranno pagine lodevoli nella storia del club lombardo.

FOCUS ON — La Cremonese è attualmente undicesima in classifica, ha totalizzato sei punti: una vittorie, tre pareggi ed una sconfitta. Il match costatogli la panchina all'allenatore di Ravenna, è stato l'ultimo, in trasferta contro la Reggiana. Sfida terminata 2-2, con un dislivello sul numero di conclusioni prodotte tra le due squadre disorientante. La squadra lombarda ha calciato ben trentasei volte, la formazione di Nesta solo sette. Il dato è abbastanza eloquente per comprendere che si tratta di un risultato bugiardo, quello rimediato dai grigiorosso al Mapei Stadium.

La scaletta dei numeri è soltanto iniziata, i dati che attestano la qualità del lavoro profuso da Davide Ballardini in quest'inizio di stagione sono diversi e documentano dati di fatto insindacabili, che potrebbero portare tifosi o semplici appassionati, ad una accurata e minuziosa riflessione in merito all'opportunità, sul piano squisitamente tecnico e calcistico, dell'esonero del tecnico romagnolo.

Il club del presidente Francesco Dini è la squadra che ha calciato di più in Serie B fino a questo momento: 115 volte, il secondo è il Venezia con 70 conclusioni, per far rendere l'idea. Medesimo discorso per quelle in porta, con la Cremo davanti a tutti. I passaggi lunghi e profondi, tra le fila lombarde, sono quelli con la percentuale più alta di completamente. Vazquez e compagni rappresentano la compagine che produce più azioni per liberare un giocatore al tiro. Di conseguenza, anche il tasso di passaggi completati per permettere ad un giocatore di calciare è quello più alto della categoria. La squadra ormai presa in mano da Stroppa, è anche terza per contrasti vinti, prima per quelli nella trequarti offensiva e la più vincente nei duelli aerei. Il gruppo trascinato da Massimo Coda in attacco, gestisce - anche - il maggiore numero di palloni nell'area di rigore avversaria di tutto il campionato di Serie B.

Sicuramente sul piano della proposta ci sono diversi aspetti perfettibili e migliorabili. Non c'è mai stato un gioco brillante o un pressing asfissiante nella fase di non possesso, ma nel calcio c'è un fattore che dall'inestimabile peso specifico: la capacità di creare occasioni da gol, e chi produce ed implementa un alto indice di pericolosità in fase offensiva ogni settimana, partita dopo partita, non può che essere sulla strada giusta. Sicuramente cattiva sorte e qualche leggerezza difensiva hanno fatto il loro, ma all'alba della stagione, l'esonero di Davide Ballardini pare scelta obiettivamente discutibile. Tocca adesso a Giovanni Stroppa unire a questa enorme produzione offensiva, equilibrio, compattezza e concretezza, unitamente ai tanto richiesti risultati, che non hanno dato ragione all'allenatore esonerato pochi giorni fa.

