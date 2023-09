Cremonese, Ballardini verso l’esonero? Arvedi è insoddisfatto. Stroppa…

Il tecnico ex Palermo è a rischio: questo pomeriggio è in programma un summit per analizzare la situazione.

A sorpresa, potrebbe già essere giunta al capolinea l'avventura di Davide Ballardini sulla panchina della Cremonese . Sei i punti conquistati fin qui da Franco Vazquez e compagni , considerati alla vigilia della partenza del nuovo campionato di Serie B tra i favoriti per la promozione in Serie A . Uno score frutto di appena una vittoria contro la Ternana , tre pareggi contro Catanzaro , Sampdoria e Reggiana ed una sconfitta contro il Bari . Quattro le reti siglate fin qui dalla compagine grigiorossa, altrettanti i gol subiti in cinque gare.

Numeri tutt'altro che brillanti, con il patron Giovanni Arvedi che starebbe riflettendo sul futuro del tecnico. Il numero uno della Cremonese, infatti, si aspettava di più dalla squadra di Ballardini in questo avvio di stagione. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, questo pomeriggio è in programma un summit per analizzare la situazione. E non sarebbe da escludere una possibile svolta in panchina. In caso di esonero, la prima scelta di Arvedi ricadrebbe su Giovanni Stroppa, che nella stagione 2021/2022 ha conquistato la promozione in Serie A con il Monza. Seguiranno aggiornamenti...