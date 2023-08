Calciomercato Cremonese, in arrivo Coda dal Genoa: documenti firmati

L'esperto attaccante approda alla corte di Davide Ballardini, si attende solo l'ufficialità: beffata in extremis la Sampdoria.

La Cremonese piazza un nuovo colpo assicurandosi le prestazioni di Massimo Coda. L’attaccante si trasferirà nel club lombardo guidato da mister Ballardini con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento della promozione in Serie A. Domani il calciatore è atteso in città per le consuete visite mediche. A riportare la notizia è "Gianlucadimarzio".