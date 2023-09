Reggiana-Cremonese 2-2, Coda griffa il pareggio in rimonta. La classifica aggiornata

Si chiude questo sabato di Serie B con il posticipo delle 16.15 tra Reggiana e Cremonese. Ballardini rimonta Nesta in extremis.

La Reggiana sembrava aver gettato le basi per la prima vittoria in campionato, con il doppio vantaggio firmato nei primi ventitré minuti da Pettinari e Portanova. Nella ripresa, l'esperienza della Cremonese si è fatta sentire e, complici alcune occasioni sprecate dai padroni di casa specialmente con Gondo, il pareggio è stato riagguantato. Il gol al 66' di Collocolo che ha accorciato le distanze per i grigiorossi ha fatto da preludio al 2-2 finale messo a segno da Coda.