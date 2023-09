Cremonese, ecco Stroppa: “Io diverso da Ballardini, Vazquez può fare quattro ruoli”

SU ZEMAN, BALLARDINI E LA SQUADRA. “Zeman è stato un mio maestro, ma io non sono lui. Vorrei che si parlasse delle mie esperienze precedenti e senza fare confronti con Ballardini: Davide ha una sua identità di gioco, assolutamente straordinaria dato che i numeri parlano per lui mentre e io ne ho un’altra. È difficile dare un’identità propositiva e far giocare insieme calciatori tecnici quando si ha poco tempo a disposizione. Ci sono tanti aspetti da considerare e il primo di tutti è l’equilibrio. Però non nascondo che mi piacciono i giocatori tecnici e in passato le mie squadre ne hanno avuti tanti in rosa. Ma se quest’ultimo non corre bene e non riesce a dare equilibrio, allora non gioca. Forse nell’immediato sarà difficile vederli tutti, ma nel mio pensiero c’è quello di vederli in campo insieme. La differenza la fanno sempre i calciatori. Uno può avere un’idea in testa ma chi esalta lo spartito sono sempre i singoli. In questo gruppo ci sono molti talenti”.