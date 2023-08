Calciomercato Lecco, idea Cortinovis: club lombardo in pole per il 2001 dell’Atalanta

Il giovane talento gode della forte stima della societa bergamasca, e sembrerebbe improbabile una sua partenza a titolo definitivo dalla Dea. Probabile che i due club decidano di optare per un trasferimento in prestito secco o con diritto di riscatto del cartellino del calciatore. Lecco già interesssato al classe 2001 prima della sentenza del Tar e attivissimo sul mercato in attesa del Consiglio di Stato in programma il prossimo 29 agosto che dovrebbe vidimare definitivamente la partecipazione della società del patron Di Nunno al prossimo campionato cadetto.