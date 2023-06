Hellas Verona, scelto il nuovo allenatore: l’ex Lecce Baroni è vicino all’accordo

Dopo essere stato valutato da Sampdoria e Spezia, il mister toscano è vicinissimo dal firmare con il Verona. La compagine gialloblù si è salvata in extremis attraverso lo spareggio (post regular season) e non punterà sul giovane Salvatore Bocchetti, ancora privo di patentino per guidare una prima squadra in massima serie. Ecco, quindi, la scelta di andare su un profilo esperto come Baroni. Che secondo quanto riportato da Sky Sport troverà l'accordo definitivo con l'Hellas nei prossimi giorni. Seguiranno aggiornamenti, in attesa dell'ufficialità.